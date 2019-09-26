На Донбассе пострадали трое украинских военных

В зоне боевых действий на Донбассе 25 сентября боевики 32 раза нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб операции Объединенных сил. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения, еще один — боевое травмирование.



По информации штаба, обстрелы велись вблизи Красногоровки, Марьинки, Водяного, Песок, Опытного, Новотроицкого, Авдеевки и Новоигнатовки. Также обстреливали позиции украинских войск вблизи Травневого, Новолуганского, Пивденного, Светлодарска, Золотого-4, Новотошковского, Луганского и Зайцево.



С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.