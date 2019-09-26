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Зеленский: Дата встречи в «нормандском формате» пока не согласована

26 сентября 2019, 08:20

Зеленский: Дата встречи в «нормандском формате» пока не согласована

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что дата встречи глав государств и правительств стран «нормандского формата» пока не согласована. Об этом он сообщил на брифинге в Нью-Йорке после своей встречи в среду с президентом США Дональдом Трампом, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы говорили с госпожой Меркель [на встрече 24 сентября в Нью-Йорке] по поводу даты. Дату мы ждем. Дата, к сожалению, пока не согласована», - сказал он.

Зеленский также отметил, что в случае отсутствия прогресса в работе «нормандского формата» намерен призывать присоединиться к нему как США и президента Дональда Трампа, так и другие государства и их лидеров.

«Сейчас нам нужно, первый раз в моей политической жизни, встретится в том формате, который есть. Если он не будет работать, не будет двигаться, да, мы будем привлекать, и не только Америку», - сказал украинский президент.

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