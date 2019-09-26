«МЧС ДНР» ничего не сообщило о вчерашнем масштабном пожаре в Донецке

Фото: «МЧС ДНР»

«МЧС» при группировке «ДНР» в сводке за прошедшие сутки не упомянула о масштабном пожаре в Куйбышевском районе Донецка, который произошел 25 сентября.



Сводка была опубликована на сайте «МЧС» сегодня утром. Как правило, в ней содержится информация о резонансных событиях на подконтрольной группировке «ДНР» территории.



На сайте «МЧС» было только одно сообщение о пожаре в Куйбышевском районе — вчера днем. Подчеркивалось, что пожар произошел на территории Донецкого алюминиевого завода якобы «в результате обстрелов». Также сообщалось о начале эвакуации жителей близлежащих домов.



После этого «МЧС» и большинство СМИ «ДНР» ничего не сообщили о том был ли пожар потушен, а также об итогах эвакуации.



Только в сюжете сепаратистского телеканала «Юнион» корреспондент сообщил, что пожар «прекратился через несколько часов».

Утром 25 сентября в Донецке произошел крупный пожар, который сопровождался взрывами. По неподтвержденной информации, горел склад боеприпасов.



В украинском штабе ООС информацию о пожаре отказались комментировать.