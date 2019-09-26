В ЕС отреагировали на слова Трампа о том, что страны недостаточно помогают Украине

В Европейском Союзе отреагировали на обвинение президента США Дональда Трампа стран ЕС в том, что они недостаточно оказывают помощи для Украины. По словам пресс-секретаря Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини Майи Коциянчич, ЕС собрал более 15 млрд евро в поддержку Украины в течение последних пяти лет, передает «Радио Свобода».



«За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза… Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал более 15 млрд евро грантов и займов для поддержки процесса реформ», - говорится в заявлении пресс-секретаря Могерини.



При этом указывается, что сумма в более 15 млрд евро не включает «многочисленные взносы» от отдельных стран-членов ЕС, которые были предоставлены Украине.



«Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем за предыдущие два десятилетия», - говорится в заявлении.



25 сентября была опубликована расшифровка телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского от 25 июля 2019 года, в ходе которого президенты обсудили поддержку Украины европейскими государствами.