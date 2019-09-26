Лавров увидел схожесть «особого статуса» Донбасса с Приднестровьем

Предоставление отдельным районом Донбасса «особого статуса» создаст в Украине ситуацию, похожую на положение Приднестровья в Молдове. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту».



Отвечая на вопрос, можно ли сформулировать позицию России таким образом: «Нет статуса — нет урегулирования», глава Лавров ответил, что позиция РФ шире.



«Позиция России несколько шире. Она заключается в том, что есть Минские договоренности. <...> Подразумевающие восстановление контроля Украины над всем этим регионом при уважении его особого статуса. Это очень похоже на Приднестровье, между прочим», — заявил глава МИД.



Далее Лавров подчеркнул, что для сохранения Украины ее руководителям нужно проявить понимание всех культурных различий и традиций. На вопрос журналиста, имеет ли он в виду федерализацию страны, глава МИД РФ ответил: «Это можно по-разному называть. Как угодно называйте. Но те же США — это федерация с полномочиями штатов гораздо более существенными, чем во многих других федерациях. В Швейцарской Конфедерации очень много на уровне кантонов решается, но это очень сильное, единое государство».



Также он заявил, что не видит причин, почему Украина «должна бояться ослабления своей идентичности в случае, если она признает, что в этой стране живут очень разные люди».

Украинские власти неоднократно заявляли, что не пойдут на федерализацию Украины. Позиция президента Зеленского в том, что не нужно менять Конституцию для урегулирования конфликта на Донбассе. Недавно помощник президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что «особый статус Л-ДНР не является предметом переговоров ни в Минске, ни в "нормандском" формате, даже не обсуждается».



Приднестровье — регион, в котором находится самопровозглашенная Приднестровская Молдавская Республика, объявившая о независимости от Молдовы в 1990 году. В 1992-м между Молдовой и сепаратистами, которых поддержала российская армия, назвавшаяся «миротворцами», произошел вооруженный конфликт. С тех пор там находятся российские военные. Вопрос о статусе Приднестровья не урегулирован, конфликт заморожен. Международное сообщество признает этот регион частью Молдовы.