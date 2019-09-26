Суд Европейского Союза отменил введенные Евросоюзом в 2018 году санкции против сына бывшего президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры.



Отмечается, что персональные санкции в отношении Александра Януковича, введенные Советом ЕС 4 марта, действуют до 6 марта 2020 года.



«В то же время Суд общей юрисдикции ЕС своим решением от 24 сентября 2019 года также, как и бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, отменил решение Совета Европейского Союза о санкциях Александру Януковичу, которые действовали в период с 5 марта 2018 по 4 марта 2019 года. Слушания по данному делу также прошли еще 6 июня 2019 года», - говорится в сообщении.



До того, 11 июля, суд общей юрисдикции ЕС отменил Решение Совета ЕС о санкциях Александру Януковичу, которые действовали в течение 2016-2018 годов.



В сентябре 2016 года санкции 2015 года Александру Януковичу также были отменены.



Ранее стало известно, что суд Европейского Союза отменил введенные Евросоюзом в 2018 году санкции против бывшего Президента Украины Виктора Януковича. Также суд ЕС признал незаконной заморозку активов Януковича, Арбузова, Пшонки, Клименко и Клюева.



При этом Янукович продолжает оставаться под наложенными на него санкциями текущего года до марта 2020 года.