В ДТП под Славянском погибли три человека, среди них 6-летний ребенок

В результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Киев-Харьков-Довжанское смертельные травмы получили двое взрослых и 6-летняя девочка. Пассажиры другого автомобиля травмированы. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.



Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область.



«Установлено, что водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением транспортом и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тойота". Водитель и пассажиры "Хюндай" - 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь - скончались на месте», - говорится в сообщении.



По данным полиции, семья жила в Славянске.



Еще две женщины-пассажиры автомобиля «Тойота» госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель «Тойоты» не пострадал.



Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).