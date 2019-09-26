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В ДТП под Славянском погибли три человека, среди них 6-летний ребенок

26 сентября 2019, 12:13

В ДТП под Славянском погибли три человека, среди них 6-летний ребенок

В результате лобового столкновения двух автомобилей на автодороге Киев-Харьков-Довжанское смертельные травмы получили двое взрослых и 6-летняя девочка. Пассажиры другого автомобиля травмированы. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 6.30 в Славянском районе на выезде в Харьковскую область.

«Установлено, что водитель автомобиля "Хюндай" не справился с управлением транспортом и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Тойота". Водитель и пассажиры "Хюндай" - 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь - скончались на месте», - говорится в сообщении.

По данным полиции, семья жила в Славянске.

Еще две женщины-пассажиры автомобиля «Тойота» госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель «Тойоты» не пострадал.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

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