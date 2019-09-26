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Экс-глава Нацполиции Князев стал советником Авакова

26 сентября 2019, 12:39

Экс-глава Нацполиции Князев стал советником Авакова

Бывший глава Национальной полиции Сергей Князев продолжит работу в должности Советника министра внутренних дел Асена Авакова и будет членом коллегии МВД. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, решение об отставке Князева — это плановый шаг, который не обусловлен негативными факторами и «грязной информационной кампанией».

24 сентября глава Нацполиции Сергей Князев объявил об уходе в оставку. Новым начальником полиции стал Игорь Клименко, который ранее был заместителем Князева.

21 сентября, польские правоохранители задержали в пункте пропуска «Рава-Русская — Гребенное» автомобиль с бывшей женой Сергея Князева Викторией, перевозивший более 500 тысяч евро без необходимого декларирования. В Польше начали расследование.

Князев утверждает, что эти деньги не принадлежат его экс-супруе. По его словам, Виктория Князева пересекала границу вместе с Вадимом Каганом, который возглавляет строительную компанию «Атлант», и где работает она сама.

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками таможенного поста во Львовской таможни, что способствовало вывозу незадекларированных 650 тысяч евро.

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