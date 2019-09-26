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Нацсовет лишил компании, которые входят в «112 Украина», лицензий на цифровое вещание

26 сентября 2019, 13:04

Нацсовет лишил компании, которые входят в «112 Украина», лицензий на цифровое вещание

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензии на цифровое вещание пяти региональным компаниям, которые работают под логотипом «112 Украина». Трансляция заседания Нацсовета ведется в прямом эфире.

Речь о компаниях «Новый формат ТВ», «Ариадна ТВ», «Партнер ТВ», «ТВ Выбор» и «Лидер ТВ».

В Нацсовете пришли к выводу, что эти компании уже шесть лет нарушает утвержденные регулятором программные концепции, которые предусматривали региональное вещание в развлекательно-информационном формате, а фактически на частотах вещал общенациональный информационный канал «112 Украина».

В свою очередь, представитель «112 Украина» Василий Сметана заявил, что Нацсовет все эти годы неправомерно отказывал компаниям в переоформлении их программных концепций. Он считает это политически мотивированным решением и нарушением права на свободу слова.

Первый замглавы Нацсовета Ольга Герасимьюк подчеркнула, что этот вопрос не имеет отношения к свободе слова, а речь идет о систематических нарушениях закона и условий лицензий. Также в Нацсовете пояснили, что речь не идет о лишении лицензии канала «112 Украина»: он имеет спутниковую лицензию и продолжит вещание.

Также Сметана просил отложить рассмотрение вопроса продления лицензий компаниям в связи с тем, что срок полномочий трех членов Нацсовета истек. В Нацсовете ответили, что, согласно закону, полномочия четверки членов Нацсовета, которых выбирает Верховная Рада, прекращаются постановлением парламента. По словам члена Нацсовета Ульяны Фещук, если суд признает правоту «112 Украина», то компании смогут обжаловать решение Нацсовета.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK принадлежат народному депутату он «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. Он является политическим соратником и бизнес-партнером кума президента России Виктора Медведчука. Каналы активно освещали деятельность Медведчука и ОПЗЖ перед парламентскими выборами.

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