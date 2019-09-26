Славянск закупит 10 квартир для временного проживания переселенцев

Горсовет Славянска объявил конкурс на покупку квартир для временного проживания переселенцев. Об этом сообщается на сайте ведомства.



В плане закупке - 10 двухкомнатных квартир средней общей стоимостью 3 млн 424 тысяч гривен. Среди основных требований: жилье должно быть пригодно для жизни и соответствовать санитарным нормам. Стоимость одного квадратного метра не должна превышать 7 тысяч 725 гривен.



Срок принятия конкурсных предложений - до 16:00 18 октября.



Раскрытие конкурсных предложений состояится 22 октября в 14:00.

В 2019 году в Мариуполе в рамках реализации программы по обеспечению ВПЛ временным жильем, на вторичном рынке было приобретено 68 квартир на сумму 40 млн 450 тысяч гривен.