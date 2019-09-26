Минфин: Переговоры о новой программе МВФ - в активной фазе

Переговоры между Украиной и Международным валютным фондом находятся в активной стадии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.



«Миссия МВФ под председательством Рона Ван Родена начала свою работу в Киеве 12 сентября и продолжает встречи с чиновниками согласно расписанию. Переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии», - говорится в сообщении.



В министерстве отметили, что на сегодняшний день остается в силе 14-месячная программа stand-by. Она была разработана как переходная программа для содействия макроэкономической стабильности Украины в период двух выборов: президентских и парламентских.



Ранее сообщалось, что миссия Международного валютного фонда сегодня, 26 сентября, завершает свою работу в Украине, а завтра ожидается заявление по итогам ее работы в стране.



Миссия МВФ прибыла в Киев во второй декаде сентября для обсуждения вопросов сотрудничества.