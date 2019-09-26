В ФСБ заявили о задержании двоих украинцев в Крыму

Сотрудники российского ФСБ задержали двоих граждан Украины, следовавших в аннексированный Крым. Об этом сообщает «Крым Реалии» со ссылкой на пограничное управление ФСБ.



Один из задержанных — 40-летний житель Хмельницкой области, который якобы «с апреля 2019 года объявлен в федеральный розыск за мошенничество в крупном размере, которое он совершил на территории полуострова». Он следовал на полуостров через российский пункт пропуска «Джанкой».



На другом российском пункте пропуска «Армянск» при выезде из Крыма задержали крымчанина в ФСБ, мужчина «находится в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба».



Оба задержанных переданы российской полиции.



Украинская сторона на данный момент не подтверждала данной информации.



При этом в пограничной службе Украины неоднократно указывали на невозможность идентифицировать граждан, задержанных на админгранице в Крыму, так как РФ не раскрывает их персональные данные.