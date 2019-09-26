Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинские военные не намерены покидать хутор Вольный ►

26 сентября 2019, 23:02

Украинские военные не намерены покидать хутор Вольный ►

Несколько улиц хутора Вольный Луганской области находятся между Золотым-4, под украинским контролем и оккупированным группировкой «ЛНР» Золотым-5. Боевые действия здесь не прекращаются, а между позициями сторон — несколько десятков метров.

Днями в интернете появилась провокационная информация о том, что военные получили команду отойти на 2 километра от Вольного. В командовании эту информацию опровергли.

Подробнее смотрите в сюжете ОТВД:



В сентябре 2018 года ВСУ зашли в хутор Вольный, который до этого находился в «серой зоне».

ТЕМЫ

Места
Хутор Вольный
Прочее
ситуация на фронте
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:16
В ОБСЕ рассказали о ранении пожилой женщины на неподконтрольном Донбассе
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:03
Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе миротворцев на Донбасс
11:41
«Чиновник ЛНР» незаконно передал землю под копанку
08:51
«МЧС ДНР» ничего не сообщило о вчерашнем масштабном пожаре в Донецке
23:05
Пожар в Донецке и обвинения в «шпионаже». Главное за день
22:40
В ОБСЕ рассказали о ранении женщины и повреждении газопровода на Донбассе
13:44
В «ДНР» заявили, что пожар со взрывами произошел на алюминиевом заводе. Жителей эвакуируют
12:14
В штабе ООС отказались комментировать пожар в Донецке
11:44
В «ДНР» заявили об отсутствии жертв масштабного пожара в Донецке
10:57
«ДНР» приговорила дончанина к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:17
В Донецке — масштабный пожар со взрывами
22:55
Новые траншеи на участках разведения и визы Германии по российским паспортам. Главное за день
22:15
ОБСЕ фиксирует новые траншеи на участках разведения в районе Золотого и Петровского
20:40
ОБСЕ: Российская полиция вывезла с неподконтрольного Донбасса двух человек
все новости
08:36
В МВФ заявили, что дискуссии о новой программе для Украины еще продолжатся
08:20
На Донбассе ранен украинский военнослужащий, зафиксировали 23 обстрела
08:16
В ОБСЕ рассказали о ранении пожилой женщины на неподконтрольном Донбассе
23:02
Украинские военные не намерены покидать хутор Вольный ►
22:36
В разгар Евромайдана Богдан получил награду от Кабмина Азарова
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
20:52
Экс-глава «ДНР» возглавил администрацию столицы Калмыкии
19:56
Трамп назвал увольнение Луценко «нечестным»
18:48
В ФСБ заявили о задержании двоих украинцев в Крыму
17:46
Дубилет заявил, что перепись населения обойдется в 5 млрд гривен
17:03
Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе миротворцев на Донбасс
16:57
В США опубликовали жалобу разведчика на разговор Трампа и Зеленского
16:32
Стали известны подробности инвестиционного форума Зеленского в Мариуполе
16:28
В Кремле отреагировали на идею о белорусских миротворцах на Донбассе
16:08
Лукашенко заявил о готовности произвести обмен украинца Шаройко на белоруса Политику
все новости
ВИДЕО
Украинские военные не намерены покидать хутор Вольный ►
26 сентября, 23:02
В Донецке — масштабный пожар со взрывами
25 сентября, 10:17
«Шахтер» с трудом обыграл «Десну»
22 сентября, 16:26
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция