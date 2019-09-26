ВСУ не намерены покидать хутор Вольный ►

Несколько улиц хутора Вольный Луганской области находятся между Золотым-4, под украинским контролем и оккупированным группировкой «ЛНР» Золотым-5. Боевые действия здесь не прекращаются, а между позициями сторон — несколько десятков метров.



Днями в интернете появилась провокационная информация о том, что военные получили команду отойти на 2 километра от Вольного. В командовании эту информацию опровергли.



Подробнее смотрите в сюжете ОТВД:





В сентябре 2018 года ВСУ зашли в хутор Вольный, который до этого находился в «серой зоне».