В ОБСЕ рассказали о ранении пожилой женщины на неподконтрольном Донбассе

В результате обстрела 6 сентября получила ранения 80-летняя жительница подконтрольного «ДНР» села Роза. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.



«В доме своего сына в н. п. Качкарское (неподконтрольный правительству, 91 км к югу от Донецка) женщина рассказала, что 6 сентября около 06:30 она была в своем одноэтажном доме на ул. Центральной, 3, в Розе, когда услышала неподалеку три взрыва, после чего на нее обрушилась крыша дома», - говорится в отчете.



По словам пострадавшей, она получила несколько контузий. Кроме того, у нее все еще наблюдаются проблемы со слухом.



Команда СММ ранее осматривала ее дом, как и остальные поврежденные домостроения, а также сообщала об еще одной женщине, получившей ранения в Розе.