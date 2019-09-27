В МВФ заявили, что дискуссии о новой программе для Украины еще продолжатся

Миссия Международного валютного фонда приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели. Об этом говорится в в заявлении главы миссии, Рона Ван Родена, передает «Интерфакс-Украина».



В миссии сообщили о проведении продуктивных дискуссий о политике для новой программы особенно о фискальной и денежной кредитной политике, а также о ключевых шагах реформ.



«Она также подчеркнула важность независимости Национального банка и обеспечение финансовой стабильности, а и также необходимости приложить все усилия чтобы минимизировать фискальные издержки, связанные с докапитализацией банков», - подчеркнул глава миссии.



Как сообщалось, Украина ведет переговоры о возможности открытия новой программы 5-6 млрд долларов.