NYT узнала о работе в ЦРУ пожаловавшегося на звонок Трампа Зеленскому

Жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского написал сотрудник Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.



По их данным, ранее этот человек на некоторое время был переведен на работу в Белый дом, однако впоследствии вернулся в ЦРУ. Газета указывает, что компетентность сотрудника спецслужб, скорее всего, укрепит уверенность чиновников в содержании его жалобы, и подавит утверждения, что он мог неправильно понять то, что узнал по поводу разговора Трампа с Зеленским. Напрямую беседу двух президентов разведчик не слышал, отмечает NYT.



Источники также отметили, что этот сотрудник ЦРУ не работал в коммуникационной группе, которая обрабатывает переговоры президента с иностранными лидерами. В жалобе разведчика говорится, что он узнал о поведении Трампа во время выполнения «официальных межведомственных дел».



Адвокаты сотрудника спецслужб отказались подтвердить журналистам, что он работает на ЦРУ, а также предупредили, что публикация информации о нем может быть опасной. Его адвокат Эндрю Бакай отметил, что разглашение идентифицирующих данных может нанести вред осведомителю, а также напомнил, что он имеет право на анонимность. ЦРУ не ответило на вопросы издания.

26 сентября комитет палаты представителей США по разведке обнародовал жалобу информатора относительно вероятного давления Трампа на Зеленского, чтобы тот повлиял на возобновление расследования дела против сына Джо Байдена, основного соперника Трампа на выборах.



Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».



24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.