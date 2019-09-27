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Вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

27 сентября 2019, 11:15

Вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба в интервью «Европейской правде» заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз «клубом неудачников».

Вопрос о том, не стоит ли Украине окончательно остановить работу в СНГ, чтобы страну не воспринимали как часть «русского мира», Кулеба переадресовал министру иностранных дел Вадиму Пристайко.

«Но если речь идет о моем личном мнении, то я считаю, что СНГ — это клуб неудачников. А нам надо стремиться в "клуб удачников". СНГ — это клуб людей, которые так и не смогли цивилизованно расстаться. А люди, которые даже расстаться не способны, тем более не могут ничего нового создать», — сказал вице-премьер.

По словам Кулебы, пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС, который намерен инициировать Киев, не позволит включить в документ перспективу членства в союзе. Однако, вице-премьер подчеркнул, что это даст возможность «привязать» стороны друг к другу еще крепче, «после чего Евросоюзу будет гораздо легче принимать решение о членстве Украины».

«Я вообще считаю, что в итоге это станет неизбежным. ЕС сам придет и предложит нам членство», — добавил он.

В то же время на вступление Украины в НАТО влияет «провисание» реформы сектора безопасности и обороны по стандартам альянса, добавил Кулеба. «Нет, ситуация не драматическая: многое сделано, но еще больше предстоит сделать», — заявил вице-премьер. Он добавил, что не хочет обозначать возможные сроки вступления, так как не хочет обманывать людей.

В отношениях с НАТО Украине нужно прежде всего укрепить свою безопасность, приведя ее в соответствие со стандартами альянса, и достичь совместимости, причем не только в процессах военного управления и стандартов вооружения. «Условно говоря, нужно, чтобы украинские офицеры чаще пили виски с коллегами из стран НАТО, чем другие алкогольные напитки с коллегами из стран за пределами альянса», — добавил Кулеба.

ТЕМЫ

Люди
Дмитрий Кулеба
Организации
Нато СНГ Европейский Союз

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