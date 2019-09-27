На Луганщине задержали пограничника, который воевал на стороне «ЛНР»

В Луганской области задержали сотрудника Лисичанского пограничного отряда, который подозревают в участии в боевых действиях в рядах батальона «Призрак». Об этом сообщили в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины.



«Старший солдат Лисичанского пограничного отряда был уличен в боевых действиях против армии и правоохранительных органов Украины. 27-летний бывший сотрудник управления Государственной службы охраны ГУМВД в Луганской области, а в настоящее время – сотрудник Лисичанского пограничного отряда еще в июне 2014 года вступил в ряды незаконного вооруженного формирования "Призрак", которое действовало на территории так называемой "ЛНР"», - говорится в сообщении.



По данным правоохранителей, задержанный нес службу на блокпостах, выявляя проукраински настроенных лиц и тех, кто не поддерживает «ЛНР», принимал участие в боевых действиях вблизи Дебальцево и других населенных пунктов на территории Донбасса против ВСУ.



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