Украина не планирует восстанавливать прямое авиасообщение с Россией в ближайшее время. Об этом заявил новый министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью «Экономической правде».



«Пока эта страна остается агрессором, мы в состоянии войны и не хочется повторений МН17. Это просто опасно для украинцев. Мне кажется, надо иметь какое-то суицидальное настроение, чтобы предложить восстановление этого авиасообщения», — подчеркнул он.



По словам министра, восстановление прямого авиасообщения с РФ не поймут и западные партнеры Украины.



«Я уже не говорю о геополитических вещах. Если мы все восстанавливаем, то значит, мы даем месседж внешнему миру, что все хорошо, все прекрасно, никаких проблем у нас с ними нет. Тогда вопрос: зачем мы по каким-то дополнительным санкциям в отношении них обращаемся, зачем мы хотим продолжать коммуникацию в четырехстороннем формате, Минские договоренности? Поэтому пока, учитывая как они себя ведут, я думаю, что о прямом авиасообщении с ними нельзя говорить вообще», — сказал Криклий.



При этом министр не видит смысла прекращать железнодорожное сообщение с Россией.



«Это вопрос другого характера. Если говорить политически, то конечно, что можно было бы опять-таки заблокировать. Озвучу несколько цифр. Например, за 8 месяцев 2019 года перевезено 7,7 миллиона тонн грузов, направлявшихся транзитом, и оплата составляла 3,5 миллиарда гривен. Вы же знаете, что в пассажирских перевозках эти рейсы — одни из немногих, которые являются прибыльными. Более того, у нас немного сообщения», — заявил Криклий.



Он допустил, что отмена поездов в РФ создаст дополнительные препятствия для граждан, которые все равно вынуждены ездить туда по разным причинам. «Так они будут ездить через Беларусь. Мы и так для экономики Беларуси уже хорошие условия создали», — добавил министр.



Он заметил, что таких катастроф как МН17 на железнодорожных путях не происходило и выразил надежду, что не будет происходить. «Этот вопрос лежит в политической плоскости. Если мы примем для себя решение, что вообще изолируемся полностью от России — это уже другое решение», — резюмировал он.



Криклий также напомнил о международных обязательствах Украины в рамках Всемирной торговой организации, которые предполагают беспрепятственный транзит.

С 25 октября 2015 года было прекращено авиасообщение между Украиной и Россий в рамках санкций за полеты самолетов российских авиакомпаний в аннексированный Крым. В ответ Росавиация закрыла российское небо для украинских авиакомпаний.



В начале 2019 года Украина сократила количество поездов в Россию.