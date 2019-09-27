В Краматорске и Славянске «заминировали» горсоветы

Сегодня утром полиция Славянске получило сообщение об угрозе взрыва у здания городского совета. Как отмечает пресс-служба полиции, в сообщении, которое получили в 10 утра, говорилось, что взрывное устройство якобы находится в урне у горсовета.



Прибывшие на место правоохранители и работники ГСЧС взрывоопасных предметов не обнаружили.

Также сообщение об угрозе взрыва пришло на электронную почту полиции Краматорска в 8:20. В письме утверждается, что самодельное взрывное устройство большой мощности, заложено в здании суда и возле здания городского совета.



На место происшествия прибыли экстренные службы, район был оцеплен. Взрывотехники и кинологи проводят обследование территории.



Полицейские также пытаются установить и задержать человека, сообщившего о намерении совершить теракт.