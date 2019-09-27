Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Обмен заключенными Выборы 2019 Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Краматорске и Славянске «заминировали» горсоветы

27 сентября 2019, 12:44

В Краматорске и Славянске «заминировали» горсоветы

Сегодня утром полиция Славянске получило сообщение об угрозе взрыва у здания городского совета. Как отмечает пресс-служба полиции, в сообщении, которое получили в 10 утра, говорилось, что взрывное устройство якобы находится в урне у горсовета.

Прибывшие на место правоохранители и работники ГСЧС взрывоопасных предметов не обнаружили.

Также сообщение об угрозе взрыва пришло на электронную почту полиции Краматорска в 8:20. В письме утверждается, что самодельное взрывное устройство большой мощности, заложено в здании суда и возле здания городского совета.

На место происшествия прибыли экстренные службы, район был оцеплен. Взрывотехники и кинологи проводят обследование территории.

Полицейские также пытаются установить и задержать человека, сообщившего о намерении совершить теракт.

ТЕМЫ

Места
Краматорск Славянск
Прочее
Минирование

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:58
Сурков поздравил экс-главу «ДНР» с трудоустройством в России
08:16
В ОБСЕ рассказали о ранении пожилой женщины на неподконтрольном Донбассе
21:53
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:03
Пушилин отклонил предложение Лукашенко о вводе миротворцев на Донбасс
11:41
«Чиновник ЛНР» незаконно передал землю под копанку
08:51
«МЧС ДНР» ничего не сообщило о вчерашнем масштабном пожаре в Донецке
23:05
Пожар в Донецке и обвинения в «шпионаже». Главное за день
22:40
В ОБСЕ рассказали о ранении женщины и повреждении газопровода на Донбассе
13:44
В «ДНР» заявили, что пожар со взрывами произошел на алюминиевом заводе. Жителей эвакуируют
12:14
В штабе ООС отказались комментировать пожар в Донецке
11:44
В «ДНР» заявили об отсутствии жертв масштабного пожара в Донецке
10:57
«ДНР» приговорила дончанина к 14 годам тюрьмы за «шпионаж»
10:17
В Донецке — масштабный пожар со взрывами
22:55
Новые траншеи на участках разведения и визы Германии по российским паспортам. Главное за день
22:15
ОБСЕ фиксирует новые траншеи на участках разведения в районе Золотого и Петровского
все новости
14:49
Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР
14:30
Пресс-секретарь президента толкнула журналиста, который хотел задать вопросы Зеленскому и Богдану
13:39
Секретарь СНБО Данилюк написал заявление об отставке
12:54
СБУ задержала экс-работника МВД Украины, который был «финансистом» «ЛНР»
12:44
В Краматорске и Славянске «заминировали» горсоветы
12:18
Адвокат Трампа заявил, что имеет доказательства вмешательства Украины в американские выборы
12:03
Министр инфраструктуры исключил скорое возобновление прямых перелетов в Россию
11:34
На Луганщине задержали пограничника, который воевал на стороне «ЛНР»
11:15
Вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников»
10:32
Минсоцполитики: Пока накопительная пенсионная система в Украине вводиться не будет
09:58
Сурков поздравил экс-главу «ДНР» с трудоустройством в России
09:26
ЮНИСЕФ направил на Донбасс препараты и оборудование для водоснабжения
09:14
NYT узнала о работе в ЦРУ пожаловавшегося на звонок Трампа Зеленскому
08:57
Зеленский встретился с генсеком ООН и поблагодарил за гуманитарную помощь
08:36
В МВФ заявили, что дискуссии о новой программе для Украины еще продолжатся
все новости
ВИДЕО
Пресс-секретарь президента толкнула журналиста, который хотел задать вопросы Зеленскому и Богдану
27 сентября, 14:30
Украинские военные не намерены покидать хутор Вольный ►
26 сентября, 23:02
В Донецке — масштабный пожар со взрывами
25 сентября, 10:17
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция