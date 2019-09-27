В НАБУ на этой неделе допрашивали Порошенко

В понедельник, 23 сентября, в Национальном бюро расследований Украины состоялся допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в эфире «Радио НВ» сообщил заместитель Генпрокурора, руководитель Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.



«У нас в понедельник был на допросе пятый президент Украины. Мы из этого не делали сенсацию. Пришел на допрос, допросили в НАБУ. Шел нормальный юридический разговор и работа, без пиара, публикаций, публичных повесток», - сказал Холодницкий.



В тоже время замгенпрокурора не сообщил, по какому именно делу допрашивали Порошенко, сославшись на тайну следствия.



Напомним, пятый президент Украины Петр Порошенко снова не явился на допрос в ГБР.