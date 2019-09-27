У Меркель пообещали, что отношение к Украине не изменится из-за разговора Зеленского с Трампом

Отношение Берлина к Киеву не изменится после обнародования стенограммы разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом заявил представитель канцлера Германии Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, передает «Укринформ».



Он отметил, что официальный Берлин не комментирует расшифровки телефонных разговоров. В то же время, Зайберт подчеркнул ,что Германия в последнее время сделала большой вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, проведение ею реформ. Он отметил, что между двумя странами ведется активный диалог для подготовки саммита в «нормандском формате», поддерживаются многочисленные контакты как с Украиной, так и с другими участниками нормандского процесса.



В свою очередь представитель МИД Германии Райнар Бреуль заявил, что участие Германии в делах Украины — очень большое. Он отметил, что, по данным Организации экономического сотрудничества, ФРГ является третьим крупнейшим партнером в плане предоставления помощи Украине после США и ЕС. Также он напомнил, что Берлин принимает активное политическое участие в вопросе урегулирования конфликта, в том числе в «нормандском формате», и играет большую роль в Минском процессе.



«И мы будем продолжать активно участвовать», — заверил Бреуль. «Что касается американской стороны, то, если ей не хватает информации, Берлин готов предоставить все необходимые цифры», — добавил он.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В том разговоре президент США, в частности, критиковал европейские страны и Германию в лице Ангелы Меркель за недостаточную помощь Украине. Зеленский с ним согласился.