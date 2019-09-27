СМИ: Шокин находится в Украине

Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин находится в Украине. Об этом сообщают «Українські Новини» со ссылкой на информированный источник.



«Насколько мне известно, он в Украине», — сказал собеседник.



Он рассказал, что Шокин не комментирует ситуацию вокруг производства против фирмы Burisma, в котором фигурирует сын вероятного кандидата в президенты США Джо Байдена Хантер.



Ранее СМИ сообщали, что Шокин хочет через суд восстановиться в должности генпрокурора.



Ранее сообщалось, что комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским.



Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа.