Апелляционный суд начал рассмотрение жалобы на приговор сотруднице «МГБ ДНР»

Харьковский апелляционный суд 27 сентября начал рассмотрение апелляции на приговор сотруднице «МГБ ДНР», гражданке РФ Ларисе Чубаровой с позывным «Тереза». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Суд сегодня начал рассмотрение апелляции по сути. Но полностью рассмотреть ее не успел», — сообщили в пресс-службе Харьковского апелляционного суда.



Следующее заседание назначено на 1 ноября.

Апелляционный суд трижды переносил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Чубаровой из-за самоотвода судей.



29 июня 2017 года Киевский райсуд Харькова признал Чубарову виновной в участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества



Чубарова и ее адвокат подали апелляционные жалобы на приговор.