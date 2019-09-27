За «минера» столичного метро не внесли залог

Бывший военнослужащий Алексей Белько, спровоцировавший транспортный коллапс в Киеве 18 сентября из-за ложного сообщения о подготовке теракта, продолжает находиться под стражей. Об этом сообщает «Страна» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.



«Он не вышел (на свободу). Информации о внесении залога нет», — отметила спикер надзорного ведомства столицы Надежда Максимец.

Днепровский райсуд арестовал Белько на 60 дней с возможностью внесения 288,1 тысячи гривен залога. Таким образом, суд отказал нардепу Яне Зинкевич и главе МВД Арсену Авакову взять атошника на поруки.



Изначально действия Алексея Белько на мосту Метро в Киеве полиция квалифицировала как особо тяжкую статью в части подготовки к теракту. Однако на следующий день после его задержания мужчине объявили о подозрении в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан (ч.2 ст.259 УК Украины) и злостном хулиганстве (ч.4 ст.296 УК Украины).