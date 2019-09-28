Трамп опубликовал предвыборный ролик с Байденом и Зеленским ►

Президент США Дональдом Трамп опубликовал предвыборный ролик, в котором фигурируют его соперник Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский.



Голос за кадром заявляет, что Байден обещал Украине 1 млрд долларов взамен на увольнение на тот момент генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследование против фирмы Burisma и сына Джо Байдена Хантера.



«Когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, то демократы захотели отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы, и теперь они хотят выиграть следующие выборы. Не позволь им,» — говорит голос за кадром.



На видео также появляются пятый президент Украины Петр Порошенко и экс-премьер-министр Арсений Яценюк.



Ранее сообщалось, что комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским. Информатор сообщил, что Трамп оказывал давление на Зеленского, принуждая возобновить расследование против сына Байдена.



Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа.