СМИ: Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным

Белый дом ограничивал доступ к телефонным разговорам президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным и саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.



Бывший чиновник администрации Трампа рассказал, что был как минимум один случай, когда доступ к разговору Трампа с Путиным был жестко ограничен.

Ранее сообщалось, что комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора Трампа с Зеленским. Информатор сообщил, что Трамп оказывал давление на Зеленского, принуждая возобновить расследование против сына Байдена.



Палата представителей Конгресса США инициирует процедуру импичмента Трампа.