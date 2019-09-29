В ОБСЕ рассказали о ситуации с восстановлением моста в районе Станицы Луганской

На участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской команда временный обходной пешеходный мост был соединен с разрушенной секцией моста у Станицы Луганской. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ.



«Наблюдатели видели 8 рабочих из подконтрольных правительству районов с самосвалом, которые работали на временном обходном пешеходном мосту, соединенном с южным краем разрушенной секции моста. Члены патруля Миссии видели, как рабочие закрепляли деревянные доски сверху на плитах, а также устанавливали поручни по обе стороны временного моста», - говорится в отчете.



26 сентября представитель группы саперов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщил СММ, что сотрудники ГСЧС будут проводить работы по разминированию в 100-150 м к востоку от дороги и в 500 м к югу от контрольного пункта въезда-выезда у н. п. Станица Луганская.



Также наблюдатели миссии видели рабочих из неподконтрольных правительству районов, которые срезали деревья примерно в 100 м к юго-западу от северного края металлической части моста у Станицы Луганской вдоль южного берега реки Северский Донец.



В тот же день СММ зафиксировала пожар в 50 м от металлического моста, при этом наблюдатели также трижды слышали звуки детонации боеприпасов для стрелкового оружия под действием огня). Вечером 26 сентября члены патруля Миссии слышали контролируемые подрывы в пределах участка разведения.