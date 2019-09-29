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Министр инфраструктуры: На восстановление Донбасса нужны «большие деньги»

29 сентября 2019, 11:56

Министр инфраструктуры: На восстановление Донбасса нужны «большие деньги»

На восстановление территорий Донбасса потребуется не один годовой бюджет Украины. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Надо говорить о более обширных горизонтах. Потому что, для примера, запорожский мост – это примерно 14-15 миллиардов гривен. А весь дорожный фонд – 74 миллиарда гривен», – отметил министр.

При этом он указал, что Украина планирует привлекать иностранных инвесторов к реализации инфраструктурных планов в азовском и восточном регионах страны.

«Международные организации готовы помогать очень активно. ЕБРР в этом году рекордно как раз с теми программами, которые мы будем еще до конца года брать, то рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: свыше миллиарда долларов или евро. Собственно, движемся. И будем только наращивать эти темпы», – рассказал Криклий.

Ранее в ООН сообщили о том, что Фонд помощи пострадавшим от военных действий в Донбассе наполнен на 32%. В ООН призвали доноров срочно найти 52 млн долларов для наполнения Фонда. Фонд гуманитарной помощи Донбассу учредили в феврале 2019 года.

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