NYT: Трамп искал доказательства вмешательства Украины в американские выборы

Президент США Дональд Трамп пытался найти информацию о причастности Украины ко вмешательству в американские выборы 2016 года. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на документы и несколько американских и украинских источников.



«Несмотря на выводы спецслужб и Минюста США относительно того, что Россия была ответственна за вмешательство в выборы 2016 года, Трамп был склонен искать доказательства того, что вмешательство было связано с Украиной и враждебными к нему силами», - говорится в материале.



В публикации отмечается, что Трамп направил своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину, чтобы, в частности, получить эти данные. Трамп полагал, что некие силы в Украине, связанные с Демократической партией, участвовали в распространении компромата о руководителе его избирательного штаба Поле Манафорте.



25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора между главами Украины и США. Согласно ей, Зеленский и Трамп говорили о расследовании против сына бывшего вице-президента Джо Байдена, что в США восприняли как давление на Зеленского. До этого в палате представителей объявили о начале процедуры импичмента Трампа.