Джулиани обнародовал часть переписки с Куртом Волкером об Украине

Курт Волкер, занимая пост специального представителя США в Украине, обсуждал с личным юрисконсультом президента США Рудольфом Джулиани встречу с помощником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом свидетельствуют частично обнародованные Джулиани записи, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на интервью юрисконсульта телеканалу Fox News.



Джулиани продемонстрировал, часть его деловой переписки с Волкером, из которой видно, что тот помогал Джулиани связываться с людьми в администрации Зеленского, в частности – с Андреем Ермаком. Также Волкер консультировал Джулиани по вопросам динамики российско-украинских отношений и предоставлял ему сведения о персоне президента Зеленского.



Сам Джулиани утверждает, что действовал по поручению Государственного департамента США. В интервью он утверждал, что государственному секретарю Майку Помпео, которого Конгресс принудил предоставить документы по этому делу, не стоит волноваться, так как он «не сделал ничего плохого» и отметил, что Помпео был в курсе о его общении с Волкером.



Также Джулиани отметил, что сожалеет об отставке Волкера и отверг предположение, что именно бывший спецпредставитель мог быть автором скандальной жалобы, поданной в рамках программы защиты обличителей коррупции.



26 сентября в США обнародовали жалобу сотрудника разведки на действия Дональда Трампа во время разговора с Владимиром Зеленским. Информатор заподозрил Трампа в использования своего положения для вмешательства в президентские выборы 2020 года. В жалобе сказано, что президента США давил на президента Украины, настаивая на расследовании в отношении Джо Байдена, вероятного кандидата в президенты от Демократической партии, и его сына Хантера. А окружение Трампа пыталось заблокировать стенограмму разговора, поместив ее в хранилище информации о тайных операциях разведки.



Также сообщается, что адвокат Трампа Рудольф Джулиани в частном порядке связывался с главой Офиса президента Андреем Богданом и тогдашним и.о. главы СБУ Иваном Бакановым, а также летал в Мадрид для встречи с помощником Зеленского Андреем Ермаком.