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Помощник Зеленского назвал конспирологией «российский след» в скандале со звонком Трампа

30 сентября 2019, 08:17

Помощник Зеленского назвал конспирологией «российский след» в скандале со звонком Трампа

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак считает конспирологическими заговорами предположения, что к скандалу из-за телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом причастна Россия.

«Я считаю, что это уже такие конспирологические заговоры. Поэтому мне трудно это комментировать. Мое отношение, моя позиция — оно базируется на фактах, которые я знаю. Мне очень трудно какие-то предположения кого-то комментировать» — сказал Ермак в интервью ТСН.

Так он прокомментировал заявление инициатора импичмента Трампа, спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая сказала: «Думаю, что Россия приложила к этому руку».

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся в июле. В ходе переговоров Трамп упоминает ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантером, который входил в совет директоров украинской газовой компании Burisma. Он попросил Зеленского вместе с генпрокурором «что-то сделать», чтобы возобновить расследование. Зеленский отметил, что осенью генпрокурором станет «на 100% его человек».

Этому предшествовали публикации американских СМИ о том, что Трамп якобы оказал давление на Зеленского в ходе разговора. Президент США отрицает, что давил на украинского коллегу, Зеленский это тоже отрицает.

24 сентября в Палате представителей США демократы запустили процедуру импичмента Трампа.

ТЕМЫ

Люди
Дональд Трамп Владимир Зеленский Андрей Ермак

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