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Зеленский планирует еще один визит в США

30 сентября 2019, 09:07

Зеленский планирует еще один визит в США

Президент Украина Владимир Зеленский планирует еще один официальный визит в США. Об этом в интервью ТСН рассказал помощник президента Андрей Ермак.

По его словам, Зеленский и президент США Дональд Трамп уже обсуждали вопрос нового визита на встрече в Нью-Йорке.

«Эта беседа [запустившая процедуру импичмента Трампа] - часть истории. И уже сейчас президенты обсуждали совсем другие вопросы. Именно по инициативе президента Трампа было очень так конкретно акцентировано: да, торговля — с американской стороны у меня отвечает госсекретарь, по энергетике — министр Перри, с украинской стороны... То есть на сегодняшний день мы имеем такие задачи и расписание по подготовке уже официального визита», - сказал Ермак.

Он не назвал участников переговоров с украинской стороны. Также помощник Зеленского не уточнил, когда может состояться официальный визит украинского президента в США.

Из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского, который состоялся 25 июля, в США разгорелся скандал. В середине сентября в СМИ появилась информация, что Трамп мог давить на украинского президента, о чем сотрудник американской разведки сообщил в официальной жалобе на имя руководства.

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