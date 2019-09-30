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Глава украинской делегации в ПАСЕ предложила не игнорировать Россию

30 сентября 2019, 09:26

Глава украинской делегации в ПАСЕ предложила не игнорировать Россию

Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько считает целесообразным поддержание диалога с Россией. Об этом она сказала в интервью LB.ua.

«Отказываться от общения с россиянами — это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит», — заявила Ясько.

Она подчеркнула, что ПАСЕ является одной из крупнейших международных площадок, где можно защищать свои интересы на уровне международного права и демократии.

При этом Ясько подчеркнула, что когда Россию вернули в ПАСЕ, то возник кризис доверия. «И это не просто вопрос, который связан с Украиной, это вопрос легитимности и моральности правил этой организации. Украинская сторона не согласна с двойными стандартами», — добавила она.

В связи с отказом от участия украинской делегации в работе Ясько посетит сессию ПАСЕ в качестве гостя. Глава делегации рассказала, что у нее запланировано много встреч, в том числе с госсекретарем МИД Франции по вопросам Европы Амели де Моншален.

«Наша позиция сейчас и наше решение не ехать на грядущую сессию ПАСЕ показывает, что мы последовательны, что это государственная позиция», — отметила Ясько.

Депутат также рассказала, что имеет богатый опыт общения с российскими дипломатами и политиками. «Я окончила МГУ, была там в самое интересное время, в 2013–2014 годах. Меня там, мягко говоря, не всегда воспринимали нормально. Я знаю, как с этими людьми общаться, и считаю это, наоборот, только плюсом», — рассказала она. Ясько добавила, что во время обучения в Оксфорде посещала лекции Ксении Собчак.

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