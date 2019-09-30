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«ДНР»: Мотоциклист погиб под колесами машины скорой помощи

30 сентября 2019, 11:22

«ДНР»: Мотоциклист погиб под колесами машины скорой помощи

Фото: «МВД ДНР» Фото: «МВД ДНР»

В неподконтрольном Украинским властям Чистяково (Торезе) 46-летний мотоциклист погиб под колесами автомобиля скорой помощи. Как сообщает «МВД» при группировке «ДНР», инцидент произошел 28 сентября.

Отмечается, что водитель мотоцикла Mustang не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с едущим в попутном направлении автомобилем Skoda Fabia. После этого мотоциклиста откинуло на встречную полосу, где на него наехала «скорая», которая двигалась с включенным синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.

В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

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