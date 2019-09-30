Fox News: Адвокат Трампа работал в Украине не в одиночку

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани был не единственным адвокатом, пытающимся получить компромат на одного из кандидатов на должность главы Белого дома от демократов Джо Байдена от украинских чиновников. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.



По данным издания, помимо Джулиани, юристы из Вашингтона Джо ДиДженова и его жена Виктория Тоенсинг работали вместе с бывшим мэром Нью-Йорка.



Как рассказал Fox News один высокопоставленный американский чиновник, три адвоката работали не с администрацией Трампа, и только президент знает подробности их работы.



Fox News стало известно, что Пентагон, Государственный департамент и Совет национальной безопасности были согласовали выделение финансовой помощи Украине, и что президента США Дональд Трамп действовал один, приостанавливая выделение в течение лета.