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Гончарук о ситуации на Луганской ТЭС: Люди без света не останутся, но к ДТЭК есть вопросы

30 сентября 2019, 13:02

Гончарук о ситуации на Луганской ТЭС: Люди без света не останутся, но к ДТЭК есть вопросы

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что он в курсе ситуации на Луганской ТЭС и заверил, что жители Луганской области не останутся без электроэнергии и тепла.

«Еще летом возникла проблема с поставкой угля на эту станцию. Правда, что сейчас она вынуждена была использовать для производства электроэнергии газ. Могу сказать, что ни без света, ни без тепла люди не останутся», — сказал он во время брифинга.

Премьер отметил, что правительство ищет формат, «что в этом случае правильно сделать».

При этом Гончарук подчеркнул, что также возникает вопрос, почему так произошло. «Почему не было достаточных запасов угля? Почему тот, кто реально управляет этой ТЭС, допустил эту ситуацию?» — сказал он.

Премьер добавил, что это вопрос к «монополистам, которые есть у нас в энергетике». «Иногда эти монополисты специально создают ситуацию, когда [есть] дефицит угля, а потом перед самой зимой они ставят перед обществом вопрос: "Смотрите, у нас угля нет, давайте вы начнете переплачивать?"», — подчеркнул Гончарук.

По словам Гончарука, правительство «очень внимательно изучает», как так получилось, что у «большой генерирующей мощности» не оказалось никаких запасов угля. «Но это отдельная большая история. Там нет однозначно правых и виноватых. Это просто сложная ситуация, как и много похожих», — резюмировал он.

Луганская ТЭС, которая находится в Счастье, принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова.

Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с российского актива ДТЭК — шахтоуправления «Обуховская» в Ростовской области, так как станция может получать уголь по железной дороге только с территории России. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

С июня 2019 года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

Кабинет министров 14 августа обязал НАК «Нафтогаз Украины» продавать газ для нужд Луганской ТЭС по заниженной цене, но на следующий день отказался от этой идеи. 

Луганская ТЭС с 25 августа перешла на работу одним энергоблоком для экономии газа.

ТЕМЫ

Люди
Луганская ТЭС
Люди
Алексей Гончарук
Организации
ДТЭК

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