В зоне ООС погибла 21-летняя военнослужащая из Луганской области

В зоне боевых действий на Донбассе погибла 21-летняя военнослужащая Анастасия Витовская. Об этом сообщили в пресс-службе 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных сил Украины «Айдар».



Девушка погибла 27 сентября в районе населенного пункта Зализне Донецкой области от множественных осколочных ранений. Витовская служила в взводе материального обеспечения солдат.



В Луганской облгосадминистрации отметили, что Витовская — жительница Луганской области.

Штаб ООС сообщал о 24 нарушениях режима прекращения огня со стороны боевиков и гибели украинского военнослужащего за 27 сентября.