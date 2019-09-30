13 депутатов от «Слуги народа» пропустили минимум треть голосований Рады в сентябре

13 депутатов Верховной Рады от фракции «Слуга народа» пропустили треть и более голосований парламента в сентябре. Об этом сообщает организация «Комитет избирателей Украины».



В частности, Александр Дубинский и Дмитрий Гурин приняли участие лишь в 35% голосований Рады, Эдуард Прощук — в 52%, Юрий Заславский — в 55%, Ольга Василевская-Смаглюк — 60%, Александр Ткаченко — 61%, Ирина Верещук — 66%, Анна Бондарь — 67%, Михаил Радуцкий — 67%, Николай Галушко — 67%, Олег Дунды — 68%, Анастасия Красносельская — 69%, Давид Арахамия — 70%.



Официально эти депутаты пропустили голосования без уважительных причин, таких как болезнь или командировка.



При этом среди фракций и групп Верховной Рады депутаты «Слуги Народа» чаще всего участвовали в голосованиях (нажимали «за», «против» или «воздержался»). В течение сентября в среднем голосовали 88% депутатов этой фракции.



Показатели участия других фракций в голосованиях такие: «Голос» — в среднем голосовало 79% депутатов, «Европейская солидарность» — 71%, «Батькивщина» — 48%, группа «За будущее» — 46%. Чаще всего игнорировали голосования депутаты «Оппозиционной платформы — За жизнь» (в среднем голосовали 25% депутатов). Всего в сентябре произошло 373 голосования Рады.

В конце июня представители «Слуги народа» подписали меморандум, где пообещали сложить депутатские мандаты в случае отсутствия на сессионных заседаниях Верховной Рады без уважительных причин и неперсонального голосования.