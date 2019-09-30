В больнице Днепра умер военнослужащий из Мариуполя

В Днепре в областной клинической больнице имени Мечникова умер тяжелораненый военнослужащий Владимир Аджавенко. Об этом сообщает «Радио Свобода».



Отмечается, что врачи боролись за жизнь 24-летнего военного более двух недель.



Боец 56-й отдельной мотопехотной бригады получил пулевое ранение в голову 11 сентября в районе Песков Донецкой области.



По предварительным данным, это была пуля снайпера боевиков.



Военнослужащий был эвакуирован авиацией в Днепр, он находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Владимир Аджавенко — уроженец Мариуполя.



Также сегодня стало известно о гибели 21-летней военнослужащей из Луганской области.