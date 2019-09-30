Главарь банды, ограбившей ювелирный магазин в Мариуполе, получил пожизненное

Суд приговорил к пожизненному лишению свободы главу группировки, которая ограбила ювелирный магазин в Мариуполе, при этом убив двух человек. Двое других участников преступления получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



По данным следствия, 8 ноября 2012 года, ранее судимый за умышленное убийство, изнасилование и кражу 34-летний мариуполец, 42-летний житель Сум и 49-летним мужчина из Бердичева, также ранее судимый, совершили разбойное нападение на ювелирный магазин «Изумруд».



«Ворвавшись в магазин, один из нападавших применяя огнестрельное оружие - пистолет марки «ТТ», совершил 8 выстрелов в 21-летнего охранника и 25-летнюю продавщицу. После чего, завладев ювелирными изделиями на сумму свыше 200 тысяч гривен, скрылись с места преступления», - говорится в сообщении.



От полученных ранений потерпевшие скончались на месте, а участников вооруженной банды правоохранители задержали через 3 дня. В ходе обысков по месту жительства злоумышленников обнаружены и изъяты похищенные ювелирные изделия и оружие, с помощью которого совершено убийство.