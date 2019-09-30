В Кремле уверяют, что глава Калмыкии не выполнял российские задачи на Донбассе

Глава Калмыкии Бату Хасиков не выполнял никаких специальных российских государственных задач, связанных с востоком Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает УНИАН.



Так Песков прокомментировал слова Хасикова о том, что вместе с новым врио главы Элисты, бывшим и.о. главы «ДНР» Дмитрием Трапезниковым, он выполнял «государственные задачи».



«Никаких специальных задач на востоке Украины российский губернатор не выполнял, возможно, он выполнял другие задачи», — сказал спикер российского президента.



Песков подчеркнул, что это не связано с востоком Украины.



Комментируя назначение Трапезникова, Песков заявил, что подобные назначения — это прерогатива главы региона. «Поэтому разъяснения насчет целесообразности назначения того или иного человека лучше получать у руководителя региона», — рекомендовал Песков.



По словам представителя Кремля, главное, чтобы такое назначение соответствовало законодательству РФ и у претендента имелось российское гражданство.

29 сентября в столице Калмыкии Элисте состоялся митинг, участники которого выступили против назначения Дмитрия Трапезникова главой городской администрации. По информации СМИ, на митинге было несколько сотен человек.



Трапезников возглавил администрацию Элисты 26 сентября. Это назначение вызвало недовольство у некоторых горожан.



27 сентября в горсобрание было направлено обращение, авторы которого назвали назначение Трапезникова «полным неуважением к жителям Элисты». На сайте Change.org также появилась петиция с аналогичным обращением, которое подписали более 2,3 тысяч человек..



По информации РБК, кандидатуру Трапезникова Хасикову предложил помощник президента России Владислав Сурков, который «давно дружит» с главой Калмыкии.