США ввели санкции против яхты и самолетов бизнесмена Пригожина

США ввели санкции в отношении двух россиян и трех компаний, связанных с бизнесменом Евгением Пригожиным и Агентством интернет-исследований («фабрика троллей»). Об этом сообщает «Дождь».



Ограничительные меры связаны с возможным вмешательством в американские выборы.



Под санкции попали россияне Денис Кузмин и Игорь Нестеров, которые связаны с «фабрикой троллей». Кроме того, санкции ввели против трех компаний — Beratex Group, Autoplex Transport и Linburg Industries, которые Минфин США связал с Евгением Пригожиным.



Согласно заявлению Минфина, под санкции попали яхта St. Vitamin и три частных самолета, которые принадлежат Евгению Пригожину. По данным ведомства, для управления самолетами и яхтой бизнесмен использует подставные компании.



В феврале 2018 года американские власти предъявили обвинение 13 россиянам и трем организациям по делу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США. Среди обвиняемых Агентство интернет-исследований, известное как «фабрика троллей», и бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с «фабрикой троллей». Позже против них были введены санкции.