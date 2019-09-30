ДТЭК готовится отключить Луганскую ТЭС от энергосистемы

«ДТЭК Востокэнерго» уведомило системного оператора НЭК «Укрэнерго» об отключении Луганской ТЭС от энергосистемы утром 1 октября в связи с приостановкой поставок природного газа, на котором станция работает более месяца из-за отсутствия угля антрацитовой группы. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«В случае остановки работы Луганской ТЭС и с целью недопущения полного обесточивания севера Луганской области "Укрэнерго" будет вынуждено применить графики аварийного отключения потребителей электроэнергии», — указано в сообщении НЭК.



Согласно утвержденным графикам, отключению подлежит до 50% всех потребителей севера Луганской области. Неприменение графиков при отсутствии топлива на ТЭС может привести к полному обесточиванию всего региона.



В «Укрэнерго» подчеркнули, что такой ситуации можно было бы избежать в случае обеспечения стабильной поставки угля с контролируемой территории железной дорогой или решения вопроса обеспечения ЛуТЭС природным газом.



«Во избежание аварийной ситуации в Луганской области системный оператор обратился в Министерство энергетики и защиты окружающей среды, Государственную службу по чрезвычайным ситуациям и Службу безопасности Украины с просьбой вмешаться в ситуацию и обеспечить поставки топлива на Луганскую ТЭС», — отметили в НЭК.



Луганская ТЭС в конце июля из-за отсутствия поставок угля из РФ перешла на использование природного газа.



Поставки угля на Луганскую ТЭС с апреля 2017 года осуществляются с актива «ДТЭК» в РФ — шахтоуправления «Обуховская» (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет