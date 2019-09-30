Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 30 сентября.

Политика



Кабмин поставил перед собой задачу в течение пяти лет реинтегрировать в «современное украинское пространство» переселенцев и жителей неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.



Общество



С 29 октября изменятся правила пересечения КПВВ для детей в возрасте до 16 лет. Отныне им потребуется иметь с собой украинский паспорт, загранпаспорт или проездной документ ребенка.



Группировка «ДНР» увеличивает длительность комендантского часа на подконтрольной ей территории — с 23:00 до 5:00 с 1 октября 2019 года по 31 мая 2020 года.



29 сентября в столице Калмыкии Элисте (РФ) прошел митинг против назначения экс-главы «ДНР» Дмитрия Трапезникова главой городской администрации. В защиту Трапезникова выступил глава Калмыкии Бату Хасиков, записавший видеообращение. По информации РБК, кандидатуру Трапезникова Хасикову предложил помощник президента РФ Владислав Сурков, который «давно дружит» с главой Калмыкии. В Кремле это отрицают.



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