В МИД РФ пообещали ответ на новые санкции США

В МИД РФ выразил «крайнее недоумение» из-за новых санкций, введенных Минфином США против российского бизнесмена Евгения Пригожина и заявили, что этот «антироссийский выпад» не останется без ответа. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.



«Выражаем крайнее удивление новой порцией антироссийских санкций, введенных администрацией США 30 сентября», - говорится в заявлении.



В министерстве также отметили, что «в отношении некоторых лиц ограничения по непонятным причинам вводятся уже по второму и третьему кругу».



В МИД РФ считают, что новые санкции - это «отражение охватившего США внутриполитического кризиса» и пообещали, что этот «антироссийский выпад не останется без ответа».



Ранее в понедельник стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении трех самолетов и яхты, принадлежащих бизнесмену Евгению Пригожину.