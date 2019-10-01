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В правительстве планируют использовать индекс идентичности украинца

01 октября 2019, 09:21

В правительстве планируют использовать индекс идентичности украинца

Граждане Украины должны чувствовать себя частью единого украинского культурного пространства, считают в Кабинете министров. Такая задача в плане деятельности правительства на 5 лет поставлена перед Министерством культуры, молодежи и спорта. Проект плана опубликован на сайте Верхвоной Рады.

В частности, для измерения эффективности выполнения задания в министерстве планируют использовать индекс идентичности, который подразумевает ощущение гражданами своей принадлежности к Украине с сохранением этнического, религиозного и культурного многообразия.

Для достижения этой цели в Кабмине планируют создание «специальных содержательных программ» в национальных музеях — усиление институциональной способности музеев, повышение профессионального уровня персонала, переход от системы «хранения» в систему «познания и коммуникации», усиление междисциплинарности в культуре.

Также профильное министерство намерено заказывать выполнение государственным театрам, концертным залам, филармония современных украинских и современных мировых художественных произведений (не менее 30%). Предполагается, что это должно повлечь развитие украинского композиторского, переводческого, режиссерского, писательского и исполнительского социального капитала, его интегрированность в глобальный контекст и усиление субъектности государства.

Еще правительство хочет поддерживать создание «общественно значимого контента».

Кроме того, планируется запуск программы, которые будут стимулировать школьников и молодежь путешествовать по Украине (в 2020 году — 250 тысяч , с 2021 — не менее 500 тысяч школьников и молодежи ежегодно).

Как сообщалось, Кабмин хочет вдвое сократить потребление российского контента в Украине. 

ТЕМЫ

Организации
Кабинет министров Украины
Прочее
Культура

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