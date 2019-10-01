Сегодня в Минске попробуют согласовать «формулу Штайнмайера» по Донбассу

Сегодня на заседании Трехсторонней контактной группы стороны вернутся к согласованию «формулы Штайнмайера». Об этом сообщила корреспондент телеканала «112 Украина» во время включения из Минска.



Согласно формуле, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу с 20:00 в день голосования на местных выборах. Сами выборы проводятся по украинскому законодательству. Если ОБСЕ признает избирательный процесс демократичным и свободным, то Верховная Рада примет закон на постоянной основе.



Предполагается, что текст формулы может в течение дня корректироваться участниками ТКГ.

В 2015 году формула была предложена тогдашним министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Однако она не была документально прописана, что вызвало разногласия в трактовках.



18 сентября украинская делегация в ТКГ отказалась подписать «формулу Штайнмайера». Представитель Украины Леонид Кучма тогда заявил, что Киев не имеет принципиальных возражений по формуле, но ее реализация возможна только при выполнении ряда условий. Среди этих условий вывод боевиков и военной техники, доступ украинских партий и СМИ, возвращение контроля над границей.



Согласование «формулы Штайнмайера» является одним из условий для проведения встречи лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия).