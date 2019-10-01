В РФ объяснили, нужно ли получать права водителям из Донбасса с российскими паспортами

Жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, получившим российский паспорт, необходимо получать водительские права РФ. Об этом заявили в МРЭО в Ростовской области, передает сепартистский сайт DNR LIVE.



«Теперь вы гражданин Российской Федерации, значит, вам нужны российские водительские права», — сказали в МРЭО, отвечая на вопрос, можно ли ездить по территории России с «водительскими правами ДНР».



Владельцам украинских прав для передвижения по РФ придется переоформить удостоверение. Для этого нужно сдать теоретический и практический экзамены, после аттестации и медицинского обследования собрать комплект документов и сдать их в МРЭО. Также предполагается оплата госпошлины в размере 2000 рублей (750 гривен).

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Выдача паспортов началась 14 июня.



Власти Украины сочли такие действия новым витком агрессии и оккупации территории, а также нарушением Минских соглашений. Решение России также раскритиковали на Западе.